Кабмин выделяет более пяти миллиардов рублей на воду Крыма

«Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти 5 млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», — цитирует ТАСС главу кабинета министров.

С 7 сентября 2020 года в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов воду подают по часам утром и вечером из-за обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.