Кабмин обсудит водоснабжение Крыма и Севастополя

Правительство России проведет в четверг, 8 октября очередное заседание, на котором обсудит вопросы, связанные с обеспечением водоснабжения Крыма.

Отмечается, что кабинет обсудит выделение средств из резервного фонда правительства Министерству обороны РФ на строительство объектов водоснабжения на полуострове. В правительстве рассчитывают, что это «позволит обеспечить выполнение мероприятий по бесперебойному и качественному водоснабжению территорий Крымского полуострова», цитирует пресс-службу кабмина ТАСС.

Кроме того, бюджету Крыма предполагается оказать разовую финансовую помощь для реализации «мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением в Крыму, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах». «В частности, планируется осуществить мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения (оприборивание, исключение несанкционированного потребления, замена оборудования и ремонт аварийных участков сетей)».

Аналогичная помощь будет оказана и Севастополю, где на выделяемые средства будет проведен капитальный ремонт аварийных сетей водоснабжения.