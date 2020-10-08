История с «Ракушкой» затягивается

Решение о сносе бетонного амфитеатра у летней эстрады Приморского бульвара одновременно определило несколько вопросов: кто будет демонтировать настроенное, когда, за чей счет, а, самое главное, в какие сроки «Ракушку» приведут к изначальному виду?

«Севастопольская газета» задала их представителю фирмы-подрядчика сразу после заседания архитектурно-художественного совета.

Пожелавший остаться неизвестным представитель фирмы очень аккуратно отметил, что среди экспертов на совете явно недоставало специалистов в области строительства, с практическим опытом работы. Это бы позволило оценить объект под иным углом зрения.

— Сейчас сделано примерно 90% работ, фактически осталась отделка. До полного окончания надо выполнить покрасочные работы и еще завезти специальное каучуковое покрытие. По срокам, это еще недели три, — продолжил наш собеседник.

Их фирма является всего лишь исполнителем выданного им задания. А отсутствие в проектной документации раздела, касающегося нахождения «Ракушки» на территории объекта культурного наследия, не его, как исполнителя, компетенция.

— В настоящее время у нас есть предписание о приостановке работ. Дальнейшую ситуацию обрисуют соответствующие органы, с пояснениями, что дальше делать, — констатировал строитель.

По его словам, сейчас речь идет не об ущербе, а на какое время затянется стройка. Специалиста также не оставляет вопрос, что мешало обсудить и решить все возникшие сейчас проблемы на начальной стадии ремонта?

— Это не режимный объект, доступ к нему никто особо не ограничивал. Я не понимаю, почему за все время ремонта севастопольцы, сегодняшние эксперты и чиновники не поинтересовались, что происходит за строительным забором? Почему они забили тревогу и высказали свою принципиальную позицию только после того, как над забором показалось здание аппаратной, — пожал плечами представитель подрядчика.