Занимательная нумерология

Всякий раз незнакомый код попутной машины тянет заглянуть в поисковик и узнать — гость из какого города или региона приехал в Севастополь.

2020 год стал необычайно богатым на изменение правил государственной регистрации транспортных средств и ГОСТов, регламентирующих номерные знаки для автомобилей в Российской Федерации. В этой публикации мы собрали все, что скрывается за тем или иным номером (кодом), и каковы нововведения относительно обращения с государственным регистрационным знаком (ГРЗ) вашего железного коня.

Вот так номер! Новый ГОСТ

Идентификационные номера (регистрационные номерные знаки) — то, без чего нельзя представить автомобиль сегодня ни в одном государстве мира. Внешний вид и правила использования ГРЗ в России регламентирует ГОСТ Р 50577-2018, вступивший в силу 4 августа 2020 года.

ГОСТ содержит несколько вариаций буквенно-цифровых комбинаций — для разных типов транспортных средств (ТС) они выстроены в один или два ряда, имеют разную площадь размещения.

Новый стандарт подготовлен Научным центром безопасности дорожного движения МВД России и вводит, в частности, новый вид номеров — широкие однострочные знаки для снегоходов и мотовездеходов (180х105 мм). Такие транспортные средства, напомним, регистрируются в Гостехнадзоре.

Мотоциклетные номера стали меньше в размерах в полтора раза — раньше была проблема: российские госзнаки на иностранные мотоциклы просто не помещались без дополнительных манипуляций. Теперь мотоциклисты могут пользоваться номерами двух типов: маленькими (190x145 мм) и большими (245x185 мм).

ЗНАКИ ДЛЯ ЯПОНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ПРАВОРУЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМОЙ БУДУТ НАПОМИНАТЬ КВАДРАТ

Это сделано также для учета особенностей предназначенной под госзнак площадки иностранного формата. Правда, отмечается, что такие ГРЗ в ГИБДД изготавливаться не будут — нужно идти за ними в стороннюю организацию.

Свои отличительные номера также получают ретро и спортивные автомобили.

КЛАССИЧЕСКИЕ РЕТРО ПОЛУЧАТ ГРЗ С ВЫДЕЛЕННОЙ БУКВОЙ К, СПОРТИВНЫЕ — С ВЫДЕЛЕННОЙ БУКВОЙ С

Впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов.

Новый ГОСТ сохраняет действующие технологии изготовления номеров, шрифт, а также тип 1 ГРЗ (вид госномеров, который используется на 90% легковых и грузовых автомобилей). Всего добавлено десять типов новых номерных знаков для автомобилей и мототехники.

Кроме того, новый ГОСТ регламентирует, что каждая заготовка номера должна иметь уникальный 12-значный код изготовителя. Он подскажет полиции, где, кем и когда был произведен госзнак и где он продан.

Также новым госстандартом снят запрет на сверление дополнительных отверстий в знаке (для его крепления на машине): уточнено лишь, что они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.

В алфавите 33 буквы — почему на номерах их только 12?

Все очень просто — ограничение применения вызвано унификацией, только двенадцать букв русского алфавита имеют аналоги в латинском алфавите.

12 БУКВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА ТС, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

На дипломатических автомобилях к этим буквам добавлено использование символа D.

В правой части на номерных знаках около букв RUS находятся цифры, обозначающие код региона Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. В начале обозначение региона состояло из двух знаков, затем дополнительно было введено трехзначное обозначение, например, Москва 77, 177 и 777.

Однако скоро дороги заполонят совершенно непривычные коды регионов ГРЗ. МВД России в июне 2020-го утвердило изменения возможных комбинаций.

К УЖЕ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДОБАВЯТСЯ КОДЫ РЕГИОНОВ: 2ХХ, 3ХХ, 4ХХ, 5ХХ, 6ХХ, 8ХХ И 9ХХ

Раньше можно было увеличивать коды из двух цифр до трехзначных только единицей и семеркой: 1хх и 7хх.

В сети долго обсуждали вероятный для Свердловской области код 666 — но в региональном ГИБДД сообщили, что пока не намерены его использовать. Как и в других субъектах РФ, пока достаточно ГРН с уже применяемыми комбинациями. Даже в Москве «старых» вариаций кодов хватит еще, минимум, на два года.

В соответствии с приказом МВД России (Министерства внутренних дел Российской Федерации) №282 от 28 марта 2002 года утвержден перечень цифровых кодов субъектов Российской Федерации (RUS)/регионов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении. Узнайте автомобильные коды регионов России из нашей таблицы.

По коду региона снова можно будет определить, откуда машина

Еще одним нововведением этого года стало то, что теперь собственник ТС может получить регистрационный госномер на машину только с кодом региона, где он сам прописан — имеет постоянное место жительства.

СОБСТВЕННИК ТС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ГОСНОМЕР НА МАШИНУ ТОЛЬКО С КОДОМ ТОГО РЕГИОНА, ГДЕ ОН САМ ПРОПИСАН

То есть при покупке автомобиля «старый номер» можно будет забрать вместе с машиной, только если код региона на нем совпадает с регионом прописки нового владельца.

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА МОЖНО ВЫБИРАТЬ — ПОЛУЧАТЬ ГОСЗНАКИ В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ (ПО ТРАДИЦИОННОЙ СХЕМЕ) ЛИБО ПЕЧАТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО В КОМПАНИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МВД

Если автовладелец пришел в ГИБДД в том регионе, в котором он зарегистрирован (в нашем случае в Севастополе), он может выбирать: заплатить госпошлину в размере 3300 рублей и получить знаки в ГИБДД или заплатить 1300, получить документы, в которых указан его номер, а потом отправиться к изготовителю-частнику.

Если заказать услугу онлайн, выйдет дешевле. До 2021 года действует скидка 30% на уплату государственной пошлины, совершенной с использованием портала государственных услуг gosuslugi.ru. Так, в случае получения новых регистрационных знаков и паспорта транспортного средства в МРЭО ГИБДД УМВД России по Севастополю для граждан, постоянно зарегистрированных в Севастополе, сумма госпошлины составит 2310 рублей вместо 3300.

Длительное время код присваивался в том регионе, где регистрировалась машина, — и это не обязательно должен был быть регион прописки владельца ТС. Оттого сложно было угадать — ездит по дорогам Севастополя настолько огромное количество приезжих из южных областей России или местные жители просто обновляют свои автопарки, покупая машины у соседей и оставляя номера. Особенно много в городе появилось номеров с кодом 123 — Краснодарский край.

Хаос с номерами неопределенной принадлежности на дорогах, видимо, надоел и ГИБДД.

Интересно, что, согласно новому закону, покупая новую машину, автовладелец сразу может получить ее с документами и номерами. Для этого, правда, в автосалоне должен быть специально обученный работник, а дилеру для реализации права регистрации автомобилей нужно состоять в специальной базе ГИБДД. Пока что такую опцию ввело ничтожно малое количество автосалонов.

Красивые номера можно будет официально приобрести

Минэкономразвития готовит документ, согласно которому номера с красивым сочетанием цифр можно будет приобретать совершенно официально. Максимальная цена пока что — 600 тысяч рублей, но в каждом регионе её смогут увеличить.

Процедура резервирования ГРН будет определяться субъектом федерации. Продавать красивые номера можно будет двумя способами. Назначая фиксированную цену на группу циферно-буквенных сочетаний (при этом регион сможет самостоятельно увеличить или уменьшить пошлину в десять раз).

МАКСИМАЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА НОМЕРА МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ 6 МЛН РУБЛЕЙ

Либо выставляя ГРН на электронный аукцион (где цена может, теоретически, достигнуть любых вообразимых высот). Конкурс по одному лоту будет длиться 30 дней.

ОДИН ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ТОРГАХ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ РАЗ ОДНОВРЕМЕННО

Иными словами, в одни руки можно получить не более пяти номеров.

Постановление правительства «О порядке предварительного резервирования за физическим лицом — владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями» размещено на федеральном портале проектов нормативных актов. Если он будет одобрен, то вступит в силу 1 января 2021 года.

Остальные детали закрепят в региональных нормативных актах. Половина поступлений от уплаты госпошлины (и торгов) будет направляться в региональные бюджеты.

Сегодня, напомним, автомобильные номера продаются на неофициальных аукционах с участием «автомобилей-доноров» (как правило, это дешевые «Жигули»). По оценкам Минэкономики, цены за госзнаки варьируются от 10 тысяч до 10 млн рублей, средняя стоимость составляет 300 тысяч.

Так, на ГРН в Севастополе неофициальная площадка продажи красивых номеров предлагает более 60 вариантов — с открытой ценой от 48 тысяч до 2,4 млн за номер. На сайте есть оговорка: «Внимание! Все размещенные объявления подразумевают возможность передачи госномера новому владельцу посредством продажи автомобиля, что не нарушает закон РФ».

Глава Союза производителей государственных регзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева обращает внимание на то, что самые привлекательные сочетания давно раскуплены и установлены на машинах.

— Во многих районах Москвы сегодня можно видеть стоящие около ГИБДД никому не нужные покрывшиеся грязью «машины-доноры» с красивыми номерами, — говорит Л.Шерстнева.

Она также напомнила, что с нового года выдача знаков усложнилась: согласно закону «О государственной регистрации транспортных средств», гражданин при покупке автомобиля должен использовать госзнак с кодом региона, совпадающего с регионом регистрации автовладельца (иными словами, зарегистрированный в Севастополе водитель имеет право с 1 января этого года ездить исключительно с госзнаком 92-го региона). Как обычно, есть и другое мнение.

— Спрос на номера стабильный и сохраняется, — приводит слова одного из участников рынка по торговле номерами, пожелавшего не называть себя, «Коммерсантъ». — Вмешательства государства в этот бизнес не требуется, а документ Минэкономики пока выглядит крайне сырым.

Номер можно хранить, не имея машины

Если владельцу нравится его ГРН (буквенно-цифровая комбинация на номере), то при продаже автомобиля его можно сдать на хранение.

ВАШ НОМЕР МОГУТ СОХРАНИТЬ В БАЗЕ ГИБДД ЗА ВАМИ. СРОК ХРАНЕНИЯ — ОДИН ГОД

При этом сам знак (ГРЗ) сдавать не нужно, его можно хранить у себя. До 2020 года нужно было сдавать еще и сами таблички. Теперь ГРН просто хранится в базе ГИБДД до момента, когда эта буквенно-цифровая комбинация вам понадобится, но не более 1 года. По истечении этого срока госномер уходит в резерв и может быть выдан другому автомобилисту.

При регистрации автомобиля в любом РЭО на территории России вы можете заявить, что ваш ГРН хранится в базе ГИБДД. После процедуры регистрации останется только прикрутить свои ГРЗ (или заказать дубликаты).

Преимущества изменений с 2020 года — не потребуется платить около двух тысяч рублей за выдачу новых ГРЗ, а только 850 рублей за саму процедуру регистрации.

Для того чтобы номер сохранили в базе за вами, нужно подать заявление на хранение ГРН — в любом РЭО. Для этого нужно перерегистрировать ТС «в связи с заменой номера для последующей продажи». Так говорят представители ГИБДД.

В правилах же сказано, что номер высвобождается в результате «регистрационного действия». При проведении регистрационных действий могут осуществляться различные процедуры: постановка на государственный учет, снятие с учета, прекращение с учета и другие.

Прежний собственник при продаже может прекратить регистрацию, а новый собственник — возобновить ее. Для этого новому собственнику потребуются документы, подтверждающие право собственности и даже полис ОСАГО.

При прекращенной регистрации эксплуатация транспортного средства запрещена.

ЗА ДВИЖЕНИЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ — ШТРАФ 500 РУБЛЕЙ

Прекратить регистрацию транспортного средства в случае продажи ТС прежний владелец может, если новый владелец не осуществил регистрацию.

При постановке на учет новый владелец может как оставить старые номера, указанные в свидетельстве о регистрации, так и получить новые.

СТАРЫЕ НОМЕРА МОЖНО ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ КОД РЕГИОНА НА НОМЕРЕ И РЕГИОН ПРОПИСКИ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА СОВПАДАЮТ

Примечание

80 — Код принадлежал Агинскому Бурятскому АО до марта 2008 года.

88 — до 2007 года код принадлежал Эвенкийскому АО, после объединения с Красноярским краем выдача номеров с кодом прекращена.

94 — Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации (город Байконур расположенный на территории Казахстана).

190 — с августа 2009 года.

198 — с февраля 2018 года.

702 — c августа 2019 года.

716 — данный код региона на номерах машин появился с июля 2017 года.

777 — регистрационные знаки (автомобильные номера) с кодом 777 выдавались с марта по июль 2014 года при регистрации транспортных средств в Республике Крым и Севастополе.

774 — с января 2020 года.

779 — с июля 2017 года при регистрации транспортных средств в Москве.

797 — с января 2020 года.