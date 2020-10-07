Полномочия Уполномоченного по правам человека в Севастополе истекают в ноябре

С 26 октября по 24 ноября заксобрание принимает предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного по правам человека в Севастополе.

Предложения могут вносить губернатор, депутаты зак­собрания, Общественная палата, сенаторы от Севастополя, органы местного самоуправления, правозащитные организации города.

Нынешний уполномоченный — Павел Буцай — был назначен пять лет назад. 24 ноября 2020 года срок его полномочий истекает. По закону эту должность нельзя занимать более двух сроков подряд.