От яда для тараканов погибли двое детей этажом выше

Индивидуальный предприниматель из Симферополя и его знакомый обвиняются в смерти двоих детей и отравлении людей.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, свою вину в совершенном преступлении фигуранты уголовного дела признают полностью.

В ноябре 2019 года в доме по ул.Ларионова в одной из квартир себя плохо почувствовали мать и трое ее детей. 10-месячный мальчик скончался до приезда скорой помощи, 8-летняя девочка умерла в больнице, 5-летнего мальчика и его мать удалось спасти.

На момент возбуждения уголовного дела следствие рассматривало все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетной из которых была — отравление веществом неясной этиологии.

В рамках расследования проводилась длительная комплексная судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти детей и вещества, от которого они скончались.

После того, как следователи получили заключение экспертов, они закрепились в доказательствах, собранных в рамках уголовного дела по событиям того трагического дня и обстоятельствам, им предшествующим.

Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже пятиэтажного дома. Предприниматель решил провести дезинфекцию, купив для этого специальный препарат. Препарат он передал знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыл вход и покинул его. Перекрытия между этажами не являются герметичными и сообщаются вентиляционными отверстиями. За трое суток взаимодействия препарата с воздухом выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. Отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое из ее детей, двое из которых скончались.