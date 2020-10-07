Оказалось, что юристы не должны отлавливать собак

По итогам прокурорской проверки должностное лицо государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Парки и скверы» оштрафовано за нарушения при заключении госконтракта по отлову бездомных животных с юридической фирмой «Севастопольский центр права».

Межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение федерального законодательства при закупке услуг по отлову и стерилизации бездомных животных в городе Севастополе.

В начале лета ГБУ «Парки и скверы» провели конкурс на заключение договора по оказанию услуг, связанных с изъятием из окружающей среды, транспортировкой, стерилизацией, вакцинацией, биркованием, эвтаназией и утилизацией безнадзорных и бездомных животных на 2020 год. Победителем открытого аукциона стало ООО «Севастопольский центр права».

Вместе с тем, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, контракт был заключен на условиях, отличных от условий заявки, поданной победителем для участия в аукционе, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В отношении должностного лица ГБУ «Парки и скверы» возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное должностное лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей.

А по мнению директора ООО «Севастопольский центр права» Андрея Гефтмана, выявленое прокуратурой нарушение — это просто ошибка при заполнении контракта.

— Проблема возникла при заполнении контрактной формы при указании цены на услуги, оговоренные в госконтракте. Формула, по которой определяется цена на ту или иную услугу, была применена неправильно. На мой взгляд, это чисто механическая ошибка, — прокомментировал ситуацию А.Гефтман.

Будут ли «Парки и скверы» обжаловать решение природоохранной прокуратуры, ему не известно.