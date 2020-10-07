На конференцию съехались ученые из 9 стран

К участию в IV Международной научной конференции на тему «Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока» заявились более 140 исследоваиелей из 47 научных учреждений. Конференция открылась 7 октября и пройлет на базе Севастопольского госуниверситета и Херсонесского музея-заповедника.

В числе участников — представители академических институций, научно-исследовательских центров, высших учебных заведений, музеев России, Армении, Турции, Великобритании, Швейцарии, Румынии, Абхазии, Южной Кореи.

Конференцию проводят Институт востоковедения РАН, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», а также Севастопольский госуниверситет.

В ходе конференции ученые обсудят новейшие исследования по истории, археологии, политической ситуации региона и его контактов со странами Ближнего Востока.

Участникам предстоит заслушать 103 доклада в 8 секциях, в том числе и в режиме скайп-докладов. В программе — дискуссионная секция, связанная с проблемами социальной аналитики кризисных процессов современного общества. Отдельный день (8 октября) будет посвящен проблемам археологии Крыма и Причерноморья.