Колизей на «Ракушке» решили разрушить

Решение о демонтаже бетонного колизея, возведенного на Приморском бульваре вместо скромной летней эстрады с рядами скамеек, принято на заседании архитектурного совета.

Мероприятие 7 октября лично провел губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как оказалось, для него и для большинства присутствующих чиновников и общественников стало настоящим открытием возведение за зеленым строительным забором с начала июля не плоской площадки, а целого бетонного амфитеатра с капитальным сооружением аппаратной.

— Все это делалось под эгидой капитального ремонта, а в итоге мы получили новый объект на охраняемой территории, без соответствующей научно-проектной документации, — начал заседание М.Развожаев. По его словам, нарушения были допущены уже на стадии согласования проекта. Как результат, сейчас проводится служебная проверка.

На заседание пригласили представителей заказчика, подрядчика, а также руководство Севнаследия.

По словам замгубернатора Ольги Тимофеевой, отвечающей за культуру, единый проект появился в конце 2018 года и на протяжении 2019 года проходил экспертизу. Первая очередь (ремонт эстрады) была запущена летом 2019 года. Проект второй очереди после ценовой экспертизы утвердили в апреле 2020 года.

Директор ДК «Андреевский» Алан Саламов утверждает, что заказчик при создании проекта руководствовался самыми благими намерениями — увеличить количество посадочных мест с 320 до 500 и обеспечить антитеррористическую защищенность. Проект обсуждался со специалистами управления культуры, а также с членами архитектурного совета, которых сама конструкция амфитеатра не устроила изначально, и потому проект был направлен на доработку. Повторно совет не собрали, зато приступили к реализации проекта, который по сути превращал летнюю площадку в полноценный высокотехничный Дом культуры.

Запоздалая презентация директора ДК «Андреевский» особо никого не убедила, а потому, минуя подрядчика, к которому претензий и быть не может, сразу перешли к заслушиванию мнений членов архитектурно-художественного совета.

Каждый из них, разумеется, высказался за возвращение изначального облика «Ракушки», с милой сердцу домашней атмосферой, камерностью, возвращением пространственно-планировочных решений и свободным входом и выходом во время выступлений.

За возвращение всего перечисленного ратовали Вячеслав Горелов, Александр Бурцев, Валерий Дорошко, Сергей Комаров, Юрий Падалка, Венера Курмаева, Дмитрий Фуклев, Элина Красильникова и др. Их активно поддержали депутаты Законодательного собрания.

Разве что Евгений Дубовик напомнил, что вернуть объект к советскому виду явно не получится из-за требований антитеррористической безопасности: капитального ограждения у «Ракушки» не избежать! Он же призвал провести расследование так, чтобы впредь никому не повадно было сносить готовые на 90% объекты.

Обсуждение подытожил губернатор, распорядившись выдать предписание на возвращение объекту исторического вида, демонтировать построенное силами подрядчика, но без каких-либо оспариваний в суде.

Все, что касается финансовых вопросов со стороны пострадавшего добросовестного подрядчика, обещано урегулировать за счет бюджета. После демонтажа капитальный ремонт будет проведен с сохранением существующих параметров и с защитой объекта культурного наследия «Приморский бульвар».

Управлению культуры после демонтажа бетонных конструкций поручено проработать с заказчиком новые предложения по устройству общественной территории.

— Мне представляется, что это должна быть обычная вымощенная площадка, возможно, с каким-то повышающим рельефом, на которой будут расположены лавочки со спинками, — сказал М.Развожаев, заодно распорядившись изучить антитеррористическое законодательство, чтобы уйти от установки ограждающих конструкций.

Глава города также пообещал провести полное служебное расследование по всей цепочке принятых решений.

— Кто-то должен за это ответить! Документы будут переданы в правоохранительные органы, а результаты служебной проверки будут направлены в Законодательное собрание, — пообещал он.

Кстати, закупленное дорогостоящее звуковое оборудование решено передать в одно из городских учреждений культуры.