Задержан спутник пропавшей студентки

Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 20-летней студентки СевГУ в Севастополе продолжается. Девушка отправилась на морскую прогулку с мужчиной на катере из бухты Круглая (Омега) во второй половине дня 29 сентября. Исходя из сведений, полученных от ее спутника, студентка пропала во время купания.

Но у следствия имеются основания полагать, что в отношении девушки на борту катера было совершено преступление. Ее спутник задержан и отказывается от дачи показаний.

По уголовному делу проводится анализ полученных следственным и оперативным путем сведений, допросы свидетелей, изучаются изъятые с наружных камер видеозаписи. С привлечением экспертов в области судовождения осмотрено предполагаемое место совершения преступления — катер. Продолжается поиск тела девушки.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Об исчезновении 20-летней Лилии Бирулиной — студентки Севастопольского госуниверситета сообщили в социальных сетях ее челябинские родственники. Девушка с 29 сентября на связь не выходила.