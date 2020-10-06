Заболели еще 29 севастопольцев, умерли трое

Число заразившихся за сутки новой коронавирусной инфекции на утро 6 октября в Севастополе составило 29 человек.

По сообщению пресс-службы правительства города, все это местные жители в возрасте от 18 до 85 лет.

Очередным печальным антирекордом стала смерть троих пациентов. Скончались двое мужчин 64 и 83 лет и 82-летняя женщина. Во всех случаях течение болезни было осложнено тяжелой пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Таким образом, с начала года covid-19 в Севастополе заболели 1164 человека, умерли — 32.

В настоящее время в городских стационарах проходят лечение 347 человек, выздоровели 727.

Накануне заместитель губернатора Александр Кулагин сообщил, что в городских больницах, где лечатся ковидные больные, осталось 18 свободных койко-мест, даже с учетом увеличения коечного фонда по инфекционной больнице, где проводился ремонт.

Для увеличения коечного фонда также было принято решение перевести пациентов одного из корпусов больницы №3 им.Даши Севастопольской в отделение ревматологии Первой городской больницы, для организации там ковидного госпиталя.

Помимо этого, глава города Михаил Развожаев заявил о намерении использовать пансионат «Изумруд» для лечения легких форм, организовав там филиал больницы №9. С этой целью в одном из корпусов пансионата уже провели отопление, заменили светильники на подходящие для противоэпидемической обработки, завезли кровати.