Владимирская область предложит Севастополю решение проблемы водоснабжения

Во вторник, 6 октября, в рамках Международного морского бизнес-форума подписано соглашение между Севастополем и Владимирской областью о социально-культурном, торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, сообщает ТАСС.

«Помимо этого мы проговариваем с администрацией Севастополя вопросы сотрудничества в плане очистки воды. На территории Владимирской области действует крупный холдинг, который давно работает в сфере композитных и полимерных материалов, мембранных технологий и с 1961 года занимается профессионально вопросами очистки воды. И я уверен, что это предприятие или другие предприятия [Владимирской области] смогут обеспечить севастопольцев качественной чистой водой», — сказал В.Сипягин.

VIII Международный морской бизнес-форум проходит в Севастополе 6-7 октября. На его площадке представители власти и бизнеса обсуждают развитие судостроения, рыбной промышленности и морского туризма.