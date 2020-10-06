Владимирская область предложит Севастополю решение проблемы водоснабжения
Предприятия Владимирской области предложат Севастополю свои наработки в области водоснабжения, сообщил владимирский губернатор Владимир Сипягин.
Во вторник, 6 октября, в рамках Международного морского бизнес-форума подписано соглашение между Севастополем и Владимирской областью о социально-культурном, торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, сообщает ТАСС.
«Помимо этого мы проговариваем с администрацией Севастополя вопросы сотрудничества в плане очистки воды. На территории Владимирской области действует крупный холдинг, который давно работает в сфере композитных и полимерных материалов, мембранных технологий и с 1961 года занимается профессионально вопросами очистки воды. И я уверен, что это предприятие или другие предприятия [Владимирской области] смогут обеспечить севастопольцев качественной чистой водой», — сказал В.Сипягин.
VIII Международный морской бизнес-форум проходит в Севастополе 6-7 октября. На его площадке представители власти и бизнеса обсуждают развитие судостроения, рыбной промышленности и морского туризма.