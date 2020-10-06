В Нахимовском районе и в Балаклаве отключат газ

В связи с проведением работ на действующих сетях Черноморнефтегаза в четверг, 8 октября, будет прекращена подача природного газа потребителям в Севастополе.

Это касается южной стороны Нахимовского района, в т.ч. Красной горки, садовых товариществ Балаклавского и Нахимовского районов, Балаклавы и близлежащих сел: Черноречье, Первомайка, Сахарная Головка, Штурмовое, Октябрь, Хмельницкое.

Восстановление газоснабжения будет производиться поэтапно. В пятницу, 9 октября, с 10.00 подключат южную сторону Нахимовского района, садовые товарищества Балаклавского и южной стороны Нахимовского района — район ст.Дергачи, Сапун-гора, СТ «Горный».

В субботу, 10 октября, с 9.00 — газ вернут в Балаклаву и близлежащие села.

Уточненную информацию о времени подключения можно уточнить на сайте ПАО «Севастопольгаз» sevgas.ru.