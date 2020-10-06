В Крым можно отправить посылку поездом

С 1 октября компания «Гранд Сервис Экспресс» начала оказывать услуги по перевозке грузобагажа пассажирскими поездами «Таврия» в Крым и обратно.

Теперь можно отправить поездом документы, бандероли и малогабаритные посылки. Компания принимает к перевозке грузобагаж, вес которого не превышает 10 кг, а габаритные размеры по сумме трех измерений не больше 180 см.

Для безопасности все посылки к отправке предъявляются в открытом виде и упаковываются непосредственно в пункте приема/выдачи на вокзале. Для отправки предъявляется паспорт.

Цена за отправку одного грузобагажа из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым составляет от 700 рублей.

Подробнее о тарифах на отправку посылок по другим направлениям и участкам следования поездов «Таврия», а также перечень запрещенных к отправке предметов и вещей можно узнать в пунктах приема/выдачи грузобагажа.