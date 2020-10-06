Студенты-архитекторы придумали Севастополь будущего

В первом воркшопе приняли участие студенты архитектурных факультетов Перми, Кирова, Москвы, Барнаула, Ростова-на-Дону, Владикавказа. Собравшись онлайн во время карантина, ребята разбились на 10 команд и получили задания — определенные объекты Севастополя, предназначенные к реконструкции. Под виртуальное благоустройство попали: пляж «Песочный», набережные в Любимовке, Учкуевке, Омеге, сквер на пл.50-летия СССР, сквер Папанина, сквер у собора Св.Петра и Павла, сквер Лазарева на пересечении улиц Якутской и Лазарева, зеленые зоны вдоль пр.Генерала Острякова и сквер перед зданием правительства города.

Студенты анализировали доставшиеся им городские пространства, проводили онлайн-опросы среди местных жителей, после чего разрабатывали свои концепции.

Собравшись в конце сентября на базе СевГУ, участники воркшопа вживую познакомились с теми объектами, которые благоустраивали, встретились с горожанами и доработали проекты.

По окончании воркшопа все работы собраны в единый каталог и переданы правительству Севастополя как рекомендации к дальнейшей работе с территориями.

«Севастопольская газета» считает, что представленный командой студентов концепт благоустройства пл.50-летия СССР имеет право на воплощение. Куратор проекта Ольга Шанина-Зубкова.

Команда молодых архитекторов, трое из которых севастопольцы, спросила у жителей Стрелецкой, чего им не хватает сейчас на площади, и получили главный ответ: «Сделайте много тени!»

Из других вариантов: нужны летние кафе, необходимо оставить небольшой рынок, оставить устройство, задуманное при закладке площади — доминанта ЦУМ с лестницей и террасами, сохранение всех старых деревьев, использование этих зон под зоны отдыха, а не на солнцепеке, требуется парковка, хорошей идеей было бы размещение на плоской крыше кинотеатра или универмага какого-нибудь заведения, привести в порядок ЦУМ.

Из этого возникло решение по реконструкции: современный фермерский рынок, гастрономические павильоны и локальные кафе, скрытая парковка в перепаде рельефа, кинокафе под открытым небом, перевод малого бизнеса с площади в ЦУМ, разведение потоков, большая зеленая зона рекреации, расчистка визуального шума и возвращение прозрачного вида ЦУМу, амфитеатр-лекторий у бокового фасада кинотеатра «Россия», выставочная зона под открытым небом.