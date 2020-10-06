Севморпорт продает пассажирский катер

На электронный аукцион ГУП «Севастопольский морской порт» выставило пассажирский теплоход «Меркурий». Информация о лоте размещена на официальном сайте предприятия и на электронной площадке «РТС-тендер».

Начальная максимальная цена контракта составляет 2,6 млн рублей. Согласно условиям стать участником аукциона может практически любой желающий, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения.

Это не первый объект имущества, который Севморпорт пытается продать. И не первый раз, когда на торги выставляют «Меркурий».