Пенсионер повредил автомобиль

Как припаркован автомобиль во дворе многоэтажного дома, не понравилось 63-летнему жителю Балаклавы. Он решил проучить водителя.

Пенсионер сначала сделал замечание сидевшему в машине водителю, но тот не обратил внимание на прохожего. Тогда пожилой человек ногой повредил пассажирскую дверь автомобиля и скрылся.

Водитель сразу же обратился в полицию. Сотрудники ОМВД России по Балаклавскому району разыскали и задержали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело за «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Пенсионеру теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.