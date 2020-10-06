Николай Петрович всё ещё не получил квартиру

Опубликован список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города на 1 октября 2020 года. В нем 5040 человек.

Первый в списке всё тот же Николай Петрович М., который нуждается в улучшении жилищных условий с мая 1974 года.

С 1 января 2020 года в список включили 96 человек. Это многодетные, малоимущие, инвалиды, участники и ветераны боевых действий, переселенцы из районов Крайнего Севера, чернобыльцы и педагоги.

Путем несложных вычислений можно определить, что за 10 месяцев 2020 года 72 участника очереди или получили жилье, или просто были исключены из этого списка.