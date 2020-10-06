Можжевельник со стройки на хуторе Пятницкого пересаживают

На участке, где вскоре начнется строительство больницы скорой помощи, рабочие выкопали около 300 молодых можжевельников и перевезли их в питомник лесхоза.

Сейчас территория, на которой разместится медицинский кластер из трех больниц, — это лесной массив с краснокнижными растениями.

«На участке всего 10,6 тысячи деревьев, из них 5,6 тысячи — краснокнижные. Три тысячи деревьев мы не трогаем совсем — они не попадают в пятно застройки. Возле них будем очень аккуратно передвигаться. По вырубленным деревьям мы сделаем компенсационную высадку таких же пород деревьев в двойном размере. Но помимо этого, по поручению губернатора, мы пересадим отсюда молодые краснокнижные деревья — можжевельник, сосну Крымскую», — объяснил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

Пересаженный можжевельник в питомнике будут поливать и удобрять, а когда деревья окрепнут, пересадят в районе Камышовского шоссе и Мекензиевого лесничества.

И.о. директора ГАУ «Севастопольский лесхоз» Александр Плахий обещает, что деревья поместят в оптимальные условия.

«Все привезенные деревья будут находиться на карантине, который обеспечит им в дальнейшем хорошую приживаемость при пересадке в грунт. За ними будут ухаживать квалифицированные специалисты, которые знают, как правильно выращивать растения», — уверяет А.Плахий.

«Все свои действия мы будем открыто показывать и отчитываться перед жителями города, действовать в рамках природоохранного законодательства. Кроме того, после пересадки в грунты мы будем обеспечивать трехлетний уход за этими насаждениями, чтобы они максимально приживались», — пообещала начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова.