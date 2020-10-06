Грязь и разруха царят в центре Гагаринского района

Грунтовой проезд к мусорной контейнерной площадке, спрятанной во дворах проспекта Октябрьской революции, превращенный тяжелой техникой в непроходимое болото, уже не одно десятилетие создает неудобства жильцам близлежащих домов.

Во дворе дома №59 по проспекту Октябрьской революции в паре метров от забора детского сада и здания электроподстанции оборудована площадка для мусорных контейнеров. При этом со стороны дома №57 мусорные баки упираются в детскую площадку с качельками и песочницей. Справедливости ради, следует заметить, контейнеры расположены на бетонированном пандусе, кроме большой емкости для строительного мусора, пристроившейся где-то сбоку. Подъезд к площадке — это разбитая грунтовая дорога. Грузные мусоровозы, которые по несколько раз в течение дня и ночи приезжают во двор за мусором, там же и разворачиваются: сквозной проезд в том месте не предусмотрен.

За многие десятилетия эту грунтовую дорогу разбили и заездили. Сейчас она выглядит как помойка.

— Осенью и зимой в ненастную погоду к контейнерам невозможно подойти. Мусоровозы на колесах выносят на асфальт тонны грязи. В сухую погоду грязь превращается в мельчайшую пыль, которая оседает на балконах, окнах и в квартирах жителей домов №22, 26 по ул.Юмашева и №57, 59 по ПОР, — рассказывает активистка Нина Прошина.

По ее словам, внутридомовые территории возле их домов заасфальтировали летом 2020 года. На сдачу объекта тогда собрались представители депутатского корпуса и партии «Единая Россия». «Выслушав наши пожелания и просьбы, уверяли, что сделают нам дорогу к мусорным бакам. Но воз и ныне там», — возмущается Н.Прошина и подключившиеся к разговору с журналистом соседи.

Оказалось, что это было не первое обращение к власть имущим. О своей проблеме они уже безрезультатно писали в отдел по благоустройству Гагаринского муниципального округа. Теперь готовы идти на прием непосредственно к главе внутригородского образования.

Кроме того, беспокойство жителей улиц Фадеева, Щитовой и посетителей детской поликлиники №2 вызывает разбитая тротуарная дорожка, ведущая от остановки «Улица Юмашева» вдоль дома №59 по проспекту Октябрьской революции с одной стороны и забором Юмашевского рынка с другой. Ежедневно по этому пути проходят тысячи людей.

Люди жалуются: «Тротуару порядка 50 лет. В 2012 году его немного подлатали. Но теперь между латками и старым асфальтом образовались бесчисленные ямы. Во время дождя они наполняются водой, а в темное время суток — дорога становится травматично опасной».

Люди просят чиновников благоустроить подъезд к мусорным контейнерам и сделать комфортный и безопасный проход от остановки к их домам и детской поликлинике.