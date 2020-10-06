Диализ теперь возможен в домашних условиях

Эта форма заместительной почечной терапии имеет ряд преимуществ по сравнению с более распространенным гемодиализом, о чем журналистам рассказали в отделении нефрологии больницы.

Пока компанией-производителем для севастопольской больницы безвозмездно поставлено три аппарата, которые уже используются для лечения пациентов. В первую очередь тех, у кого почечная недостатовность сочетается с другими хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, диабетом и т.д.

По словам заведующей отделением нефрологии Надежды Веселковой, перитонеальный диализ уже признан сообществом врачей-нефрологов, как более физиологичный. Данный вид терапии считается щадящим и способствующим продлению жизни.

А все потому, что очищение крови происходит с помощью брюшины в брюшной полости, куда через установленный пациенту катетер заливается специальный раствор, в который из крови поступают токсичные вещества и лишняя жидкость, пройдя через собственный фильтр — перитонеальную мембрану.

Явное преимущество данной процедуры — ей легко обучиться и проводить без участия медицинского персонала самим пациентом.

В настоящее время два севастопольских пациента уже применяют такие аппараты и на собственном опыте ощутили их преимущества перед гемодиализом. В первую очередь, связанные с уменьшением ограничений по режиму: в повседневной жизни у перитонеального пациента больше возможностей для продолжения трудовой деятельности и привычной активности — аппарат подключается в ночное время, во время сна на 8-10 часов.

Как рассказали в отделении нефрологии, циклер выдается пациенту в постоянное личное пользование, в стационар ему нужно приходить один раз в месяц для полного обследования и контроля.

От ручного — к автоматизированному

По информации Н.Веселковой, прежде перитонеальный диализ использовался в ручном режиме, теперь же речь идет об автоматизированном.

— В России такие аппараты стали широко использоваться с 2017 года, в других странах циклеры получили большее распространение. Так, в Гонконге 70% больных находятся на перитонеальном диализе, в Мексике — 51%, в Дании и Швеции — 21%, в Европе — !3%, в Америке — 10%, в России — пока только 7%, — рассказала завотделением.

Другое дело, что для освоения данного метода врачей необходимо обучить, чем в настоящее время и занимается консультант от компании-производителя, врач-нефролог высшей категории Андрей Шерстнев.

По его словам, эта методика активно развивается в стране и уже нашла множество приверженцев.

При том, что аппараты-циклеры поставляются в больницы и предоставляются пациентам бесплатно, их стоимость — до двух млн рублей.

— Пациент пользуется аппаратом примерно шесть лет, переходя после этого к другому виду заместительной терапии, — рассказал А.Шерстнев.

— У нас сейчас около 200 пациентов находятся на более доступном гемодиализе, но тех, чьи показания ограничивают его прохождение, мы переводим на перитонеальный диализ. На этот год запланировано пять таких пациентов, до конца года мы получим еще три циклера, оплаченных по программе ОМС, — рассказала заведующая отделением нефрологии Надежда Веселкова.