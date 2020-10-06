Авиасообщение между Симферополем и Краснодаром продлили на зиму

Рейсы между столицами Крыма и Краснодарского края будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около часа.

В осенне-зимний период авиакомпания «Азимут» также продолжит осуществлять прямые рейсы из Симферополя в Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. В Ставропольский край полеты будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, а в столицу Ростовской области — ежедневно, сообщила пресс-служба симферопольского аэропорта.