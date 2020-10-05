Заксобрание должно определиться со своим сенатором

Михаил Развожаев 2 октября вступил в должность губернатора Севастополя и в тот же день своим указом наделил Екатерину Алтабаеву полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от правительства города.

Таким образом, парламент региона лишился своего представителя в Совфеде, поскольку Е.Алтабаева до выборов занимала должность сенатора от Законодательного собрания Севастополя.

Теперь заксобрание из числа своих депутатов будет выбирать нового сенатора. Среди вероятных претендентов — избранный 13 сентября на довыборах в заксобрание теперь уже экс-сенатор от правительства Дмитрия Овсянникова вице-адмирал Валерий Куликов. Напомним, в Единый день голосования на дополнительных выборах депутата заксобрания Севастополя второго созыва по избирательному округу №2 победил кандидат от «Единой России» В.Куликов. Довыборы проводили из-за того, что депутат по округу №2 (Казачья и Камышовая бухта) Е.Алтабаева по парламентской квоте стала сенатором.

Если В.Куликов станет сенатором от заксобрания, довыборы по округу №2 будут проводить и в 2021 году.