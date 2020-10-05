За три дня — 77 новых ковидных больных

По данным правительства Севастополя, на утро 5 октября в городе с начала пандемии covid-19 зарегистрировано 1135 случаев этого заболевания. Выздоровели 711 человек, 29 — умерло.

На выходных 3 и 4 октября было выявлено 26 и 23 новых заболевших соответственно. К утру 5 октября — еще 28. Почти все заразившиеся (кроме шести человек, приехавших на заработки) — это местные жители в возрасте от 10 до 88 лет.

В инфекционной больнице находится под наблюдением 265 человек, в больнице №9 — 232. Под наблюдением по месту жительства — 421 человек.