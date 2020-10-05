Выбросившихся на берег дельфинов спасут при помощи реанимобиля

В Крыму для оказания в полевых условиях помощи выбрасывающимся на берег дельфинам начали использовать специальный автомобиль с реанимационной аппаратурой.

Базирующийся в Судаке центр «Безмятежное море», экологи и волонтеры которого оказывают экстренную помощь выбрасывающимся на берег дельфинам по всему Крымскому полуострову, в феврале этого года получил президентский грант в 4,2 млн рублей на проект «В погоне за жизнью».

«Спустя месяцы проектирования, консультаций, изучения опыта выездной деятельности зарубежных центров реабилитации дельфинов и проведения самих работ на базе ООО «Автомеханический завод», реанимобиль, наконец, начинает участвовать в наших мероприятиях на побережье Крыма. Сборно-разборная транспортировочная ванна, выдвижная кран-балка для подъема крупных дельфинов, генератор, подвесы для капельниц, крышная система кондиционирования, система отопления, пол с покрытием из нержавеющей стали, мебель для медицинского оборудования, которая не боится соленой воды, — это лишь немногие из всех примененных решений», — цитирует ТАСС сообщение центра «Безмятежное море».

Медицинский отсек оснащен кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови, инфузионным насосом, биохимическим анализатором, центрифугой, монитором сердечной активности, микроскопом и холодильником.

«Мы продолжим пополнять этот инструментарий для обеспечения всех потребностей наших пациентов. Так как практически все дельфины, с которыми мы работаем, находятся в крайне тяжелом состоянии, таких потребностей очень много. По этой же причине диагностика и первая помощь должны быть проведены незамедлительно, в противном случае многие животные просто не доедут живыми до потенциального стационара. Стабилизация состояния требует больших усилий, иногда на протяжении достаточно длительного времени», — пояснили в центре.

В сообщении отмечается, что с появлением выездной лаборатории помощь дельфинам можно оказывать в полевых условиях, а все приобретенное оборудование в дальнейшем будет использоваться в реабилитационном центре.

Центр спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» работает в Крыму с апреля 2017 года. Сотрудники организации зафиксировали 1,7 тысяч случаев, когда краснокнижные дельфины выбрасывались на берег.

Если Вы заметили живого дельфина у берега, НЕ ВЫТАЛКИВАЙТЕ ЕГО ОБРАТНО НА ГЛУБИНУ. Больному или травмированному животному необходима специализированная помощь. Выездная бригада центра «Безмятежное море» круглосуточно ожидает звонка или сообщения по номеру: +7 (978) 032-68-52.