В Севастопольгазе работали «мертвые души»

В Ленинский районный суд Севастополя поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ПАО «Севастопольгаз», обвиняемого в растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, исполняя обязанности и замещая должность генерального директора ПАО «Севастопольгаз» в 2017-2018 годах, растратил вверенное ему имущество предприятия в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Он принял на работу сотрудников, которые в действительности никогда там трудовую деятельность не осуществляли. Обвиняемый начислил «мертвым душам» зарплату без малого на полтора миллиона рублей.

Следствие полагает, что обвиняемый завладел денежными средствами общества путем выплаты премий сотрудникам за якобы выполнение особо важных заданий, которые их же заставлял обналичивать и передавать ему. Он заключал фиктивные договоры беспроцентного займа от имени общества с его работниками, а заемные денежные средства на общую сумму 10 миллионов рублей присваивал себе.

Санкция части 4 статьи 160 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщила пресс-служба суда.