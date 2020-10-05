В Качи-Кальоне со скалы упал парашютист

30-летний житель Москвы, прыгнув со скалы, зацепился за выступ и упал с высоты порядка 50 метров.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье, 4 октября, в 11.30. В Бахчисараском районе Крыма, у базы отдыха «Алимова балка» мужчина сорвался со скалы.

По прибытии спасательной группы выяснилось, что пострадавший, прыгал с парашютом с вершины скалы Качи-Кальон, но не справился с управлением. Высота падения составила порядка 50 метров.

Совместно с сотрудниками скорой помощи пострадавшему наложили жгуты. Затем спасатели, используя носилки и альпинистское снаряжение, эвакуировали его по крутому осыпному горному склону. Пострадавшего вынесли из горно-лесной местности и передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации, сообщала пресс-служба Крымской Республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас»