Узкоколейные трамвайные пути сохранят

Минстрой России разрабатывает нормативные документы, которые решат проблему сохранения и развития исторически сложившихся трамвайных путей с узкой колеей в Евпатории, Пятигорске, Калининграде и Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В настоящее время нормативные документы содержат требования лишь к рельсовой колее 1524 мм (так называемая русская колея), что не позволяет полноценно поддерживать и развивать трамвайное движение в городах России с шириной трамвайной колеи 1435 («европейская колея») и 1000 мм («метровая колея» или «узкоколейка»)», — говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы Минстрой предлагает включить в своды правил технологии производства работ для колеи 1000 и 1435 мм и установить требования в части особенностей их проектирования. Предлагается также установить расчетные параметры для подвижного состава, требования к мостам, путепроводам, эстакадам и тоннелям, параметры зданий и сооружений, относящихся к трамвайному хозяйству при проектировании таких линий.

Проекты изменений в своды правил находятся на экспертизе, после чего будут переданы на утверждение в Минстрой России.

Как отметили в министерстве, «метровая колея» присутствует в Евпатории, Калининграде, Пятигорске и составляет общую протяженность около 78 км. Туристические путеводители Евпатории акцентируют внимание на узкоколейных трамваях как на одной из особенностей курортного города. Причем, это единственный город в Крыму, где сохранился такой вид транспорта, он работает с 1914 года.

«Европейская колея» в Ростове-на-Дону имеет протяженность 60,4 км и также является одной из старейших. Предшественником трамвая здесь была конная железная дорога, открытая в 1887 году Бельгийским акционерным обществом. Именно потому, что хозяевами конки были бельгийцы, здесь появилась «европейская колея» и стала уникальной для России.