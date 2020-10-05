Учителей протестируют перед плановыми каникулами
Школьных учителей протестируют перед осенними школьными каникулами, которые начнутся в последнюю неделю октября.
Такое поручение дал губернатора Севастополя Михаил Развожаев 5 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.
По его мнению, таким тестированием вполне могли бы заняться школьные медработники, которых нужно просто обучить брать тест на пцр.
Глава города обратился к директору горздрава Сергею Шеховцову с поручением обучить школьных медработников проводить тестирование в текущем режиме.
— Дадим дополнительные тест-системы, передадим их в школы, проведем обучение и продолжать эту работу до каникул. Наука-то невеликая взять мазки по пцр, пусть тестируют и передают в лабораторию. У нас в школах, как мы понимаем, достаточно большая зона риска, — сказал М.Развожаев, выразив уверенность, что в каждой школе есть медработник.
— По крайней мере, когда я был, они там были, — констатировал он.
На это заместитель губернатора Ольга Тимофеева предложила проводить тестирование прежде всего в школах, где более трех классов закрыты на карантин по ОРВИ.