Стали жить лучше, но этого не заметили

За год Севастополь переместился с 96-го на 83-е место в рейтинге по среднему уровню покупательной способности населения среди ста российских городов.

Эксперты агентства «Рейтинг» по данным Росстата рассчитали для РИА Новости соотношение размера средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора среди ста крупных российских городов.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Москва. Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2020 года в столице превышала 100 тысяч рублей и равнялась четырем стандартным потребительским наборам.

Санкт-Петербург оказался на восьмой позиции. Во второй столице России на среднюю зарплату можно приобрести почти три (2,92) стандартных потребительских набора.

Патриотическая столица России — Севастополь находится почти в самом низу рейтинга. 83-е место со среднемесячной зарплатой 33,8 тысячи рублей, что соответствует 1,78 стандартного набора товаров и услуг. Этот показатель также самый низкий и среди городов Южного федерального округа. Так, Симферополь расположился на 62-м месте, с коэффициентом 1,96 и зарплатой 35,8 тысячи. В рейтинге 2019 года он был на 82-м месте с соотношением 1,72. Ростов-на-Дону — на 44-м (2,17) — с зарплатой 40,5 тысячи, Новороссийск на 39-м месте (2,22) — 44,6 тысячи рублей, Краснодар — 32-е место (2,26), 43,8 тысячи рублей.

Соседи Севастополя по рейтингу: Сочи (37,0 тыс.руб/ 1,79), Ульяновск (32,5 тыс.руб/ 1,79), Владимир (35,0 тыс.руб/ 1,78), Курган (32,8 тыс.руб/ 1,77), Йошкар-Ола (29,8 тыс.руб/ 1,77), Дзержинск (34,0 тыс.руб/ 1,77) и Грозный (32,4 тыс.руб./ 1,75).

На последнем, сотом, месте рейтинга по соотношению зарплат и стандартного набора товаров и услуг — город Шахты (Ростовская область) — 1,43. Там средняя зарплата 28,5 тысячи рублей. Ее хватает чуть меньше, чем полтора потребительских набора. С прошлого года Шахты также были на последней строчке с соотношением 1,36.

Слабая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65). Невысокие показатели в этих населенных пунктах объясняются слабостью экономик в республиках, а также низким уровнем официальных зарплат.

Городом с самой низкой стоимостью стандартного набора товаров и услуг из всех проанализированных населенных пунктов в рейтинге оказался Саранск, а с самой высокой — Петропавловск-Камчатский.

Методика исследования

Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) были рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь – июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв.м. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них продукты питания (в т.ч. деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата). В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России.