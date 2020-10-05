Правительство сформируют за 30 дней

О необходимости сформировать новый состав правительства города в течение 30 дней на аппаратном совещании 5 октября сообщил вступивший в должность 2 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сообщив об отправке правительства в отставку, он призвал коллег продолжить исполнять свои обязанности.

— На формирование нового правительства у меня есть 30 дней, но ничего не меняется, работаем с прежней интенсивностью, — попытался задать настрой на работу чиновникам М.Развожаев.

По его словам, сейчас главным является подготовка бюджета на 2021 год.

— В этом году бюджет будем смотреть не только в рамках отраслей, но и по географическому принципу, — выдал задачу глава города, имея в виду взаимодействие с муниципалитетами. В частности, прозвучало, что он ожидает конструктивного взаимодействия между управляющей компаниейц «Центр» и новоизбранным главой Ленинского муниципалитета Максимом Мишиным по наведению чистоты.