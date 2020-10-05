По факту исчезновения студентки СевГУ возбуждено уголовное дело

Спутник девушки сообщил, что она пропала во время купания с катера в шторм.

Крымский следственный отдел на транспорте проверяет обстоятельства безвестного исчезновения 20-летней студентки в Севастополе.

Предварительно установлено, что после обеда 29 сентября она отправилась в компании мужчины на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. По словам ее спутника, девушка пропала во время купания. В настоящее время ведется поиск ее тела.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю, рассматриваются различные версии происшествия. Изучаются все обстоятельства исчезновения, круг общения девушки и события, ему предшествующие.

Ход поисковых мероприятий и расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Как сообщалось, родственники не выходившей на связь с 29 сентября студентки СевГУ Лилии Бирулиной просят помочь ее найти.