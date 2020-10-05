Несовершеннолетний экстремист раскаялся

Жителя Севастополя осудили на год условно за экстремистские призывы в интернете.

Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя сообщила об обвинительном приговоре 17-летнему местному жителю, который прочитав книгу Адольфа Гитлера Mein Kumpf и другие материалы экстремистской направленности, призывал в интернете к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку. В своем аккаунте в соцсети Вконтакте он разместил изображение, выражающие явное неуважение к Дню Победы.

Суд признал юношу виновным в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (ч.2 ст.280 УК РФ), а также распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично (ч.3 ст.354.1 УК РФ).

С учетом степени общественной опасности совершенных преступлений, направленных против мира и безопасности человечества, а также против основ конституционного строя и безопасности государства, суд пришел к выводу о невозможности применения к несовершеннолетнему положений Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяющих освободить его от уголовной ответственности, либо от наказания, в том числе путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.

Вместе с тем, при назначении наказания, суд принял во внимание молодой возраст виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание подсудимым своей вины и искреннее раскаяние в содеянном, назначив окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, говорится в сообщении пресс-службы суда.