Международная конференция посвящена месту Крыма в истории и географии

Ученые обсудят исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Ближнего Востока на конференции в Севастополе.

С 7 по 10 октября 2020 г. Институт востоковедения Российской академии наук, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», а также Севастопольский Государственный Университет проводят IV Международную научную конференцию «Исторические, культурные, межнациональные и религиозные связи Крыма с Сирией и государствами Ближнего Востока».

Конференция проходит в рамках реализации проекта по истории культурного и национального многообразий Крыма. Выбор тематики обусловлен тем, что Крым с древности был своеобразным местом встречи западных и восточных цивилизаций.

В работе конференции примут участие более 140 исследователей. Это представители академических институций, научно-исследовательских центров, высших учебных заведений, музеев России, Армении, Турции, Великобритании, Швейцарии, Румынии, Абхазии, Южной Кореи. Ученые будут обсуждать новейшие исследования по истории, археологии, политической ситуации региона и его контактов со странами Ближнего Востока.

На конференцию заявлено 103 доклада, планируется работа восьми секций, в том числе и в скайп-режиме. В программе конференции состоится дискуссионная секция, связанная с проблемами социальной аналитики кризисных процессов современного общества. Отдельный день будет посвящен проблемам археологии Крыма и Причерноморья.

В ходе конференции планируется подписание соглашений о сотрудничестве между Севастопольским государственным университетом, Институтом славяноведения РАН, и Институтом всеобщей истории РАН.

Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.