Массовые мероприятия приказано свернуть

Проведение массовых мероприятий в Севастополе приказано ограничить в связи с ужесточением режима повышенной готовности.

Такое указание дано губернатором города Михаилом Развожаевым 5 октября на аппаратном совещании. Он назвал повышенную активность в проведении различных фестивалей, конкурсов, балов и прочее, как минимум, странным.

На вопрос, что делать с театрами и кинотеатрами, М.Развожаев поручил с 5 октября продажу билетов проводить в половинном объеме, с учетом шахматной рассадки зрителей.