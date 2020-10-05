Ищут пропавшую студентку

Ее сестра Анна Крушинская, проживающая в Челябинске, разместила в Инстаграме следующую информацию: «Пропала моя сестра Лилия Бирулина в г.Севастополь. Крым! Пожалуйста, максимальный репост!»

20 летняя студентка СевГУ, по версии сестры, около 17.00 отплыла с мужчиной 30-40 лет на катере из бухты Круглая (Омега). Возможно с ними был кто-то еще. Дальнейшей информации о ее местоположении нет.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями, видели ее 29 сентября или позднее, возможно слышали крики 29 сентября после 17.00 в районе бухты Круглая (Омега), видели ссору или драку с ее участием, либо просто встречали ее в течение дня, просят сообщить: https://vk.com/id28121237? Telegram, Whatsapp, Wiber: +7 9000-2000-55, Тел.: +7 (950) 736-50-35, +7 902-602-21-81.