Доложили о полной готовности к отопительному сезону

Ресурсоснабжающие организации на 100% готовы к отопительному сезону. Об этом 5 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя отрапортовал и.о.директора департамента городского хозяйства Андрей Анохин. По его информации, ГУПС «Севтеплоэнерго» обслуживает 137 котельных, 631 км тепловых сетей и 76 центральных теплопунктов.

По состоянию на 1 октября нормативные запасы по топливу, запчастям и необходимому оборудованию, а также все резервы созданы, аварийные бригады укомплектованы необходимым инструментом. Общая готовность по «Севтеплоэнерго» — 100%.

Из 2725 многоквартирных жилых домов с централизованным отоплением под управлением государственных управляющих компаний находятся 2304 дома, все они на 100% готовы к отопительному сезону. Среди замечаний — задолженность управляющих компаний перед русурсоснабжающими организациями, с установленным сроком погашения долга — 1 декабря.

Из 10 управляющих компаний частной формы собственности 4 получили паспорта готовности и 6 — акты с замечаниями.

В части водоснабжения «Горводоканалом» подготовлен запас необходимых материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ, все объекты водоканала на 100% подготовлены к осенне-зимнему периоду.

«Севастопольэнерго» также в полном объеме выполнил план подготовки, для устранения возможных аварий на объектах электросетевого хозяйства ООО «Севастопольэнерго» заключены договора на аварийно-восстановительные работы. Сформированы 25 аварийных бригад в составе 110 человек и 49 единиц специальной техники.

Из доклада А.Анохина следует, что Балаклавская ТЭС, Мобильная газотурбинная электрическая станция и ПАО «Севастопольгаз» не отстают от передовиков: создали аварийный запас, подготовили аварийные бригады с аттестованным персоналом.