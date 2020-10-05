Автомобиль с велосипедистами застрял на горной дороге

На туристической тропе в Бахчисарайском районе в размытом после дождей грунте застрял микроавтобус с автоприцепом, перевозивший велосипеды и велотуристов.

После обильных осадков некоторые места в горах становятся просто непроходимы из-за размытия грунта, в связи с чем МЧС Республики Крым рекомендует учитывать погодные условия и тщательно планировать поездки или походы в горно-лесную местность.

К сотрудникам Бахчисарайского отряда «Крым-спас», патрулирующим местность, 4 октября обратился за помощью житель Московской области. На туристической тропе в размытом после дождей грунте застрял его микроавтобус с автоприцепом, перевозивший 14 велотуристов и велосипеды.

С помощью лебедки и такелажного оборудования спасатели вытащили микроавтобус в безопасное место. В медицинской помощи никто не нуждался. С туристами была проведена профилактическая беседа о безопасном поведении в горно-лесной зоне.

МЧС Республики Крым просит жителей и гостей полуострова по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте при ухудшении погодных условий.