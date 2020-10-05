Удаленку рекомендуют для категории 60+

Сотрудников госучреждений в возрасте 65+ уже перевели на дистанционную работу. Эту ситуацию в правительстве Севастополя дополнили рекомендацией перевести на дистанционный режим и лиц старше 60 лет.

— Пока речь идет только о попытках убедить этих людей работать в дистанционном режиме, — прозвучало на аппаратном совещании в правительстве города 5 октября.

При этом губернатор Михаил Развожаев поручил направить руководителям предприятий частной формы собственности рекомендательные письма с просьбой проявить сознательность и, по возможности, отправить на удаленный режим работы всех, кого возможно.