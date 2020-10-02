Жители Байдарской долины протестуют против элитной застройки их земли

С коллективным письмом — более 600 подписей — к депутатам Законодательного собрания Севастополя обратились жители Байдарской долины. Они против коммерческой застройки под видом образовательного учреждения «Алибаирский лицей».

На заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам парламентарии этот вопрос рассмотрели.

«Жители Байдарской долины выражают огромное недовольство и несогласие в связи с планируемой застройкой на землях сельхозназначения. Строительство коттеджного поселка повлечет за собой экологический коллапс. На данный момент Байдарская долина не готова к увеличению коммунальной нагрузки из-за отсутствия инфраструктуры», — говорится в обращении.

Также жители долины обращают внимание, что предполагаемый к застройке участок находится в границах особо охраняемой природной территории — заказник «Байдарский», в котором запрещено строительство объектов, не связанных с охраной заказника. Кроме того, значительная часть территории находится в пределах прибрежной защитной полосы и в водоохранной зоне Чернореченского водохранилища — единственного источника питьевого водоснабжения Севастополя.

Глава комитета по градостроительству Вячеслав Горелов проинформировал собравшихся, что вопрос строительства лицея уже неоднократно рассматривался: в 2018 году на заседании Архитектурно-художественного совета и в текущем году на заседаниях комитета по градостроительству и земельным вопросам и комитета по образованию, науке, культуре и спорту. Во всех случаях данный проект не поддержали.

Тем не менее собственник бывших паев КСП «Красный Октябрь» ООО «Али Баир» настаивает на своем праве застройки. Его представители обратились в Арбитражный суд Севастополя с требованием от ответчика, которым выступает департамент по имущественным и земельным отношениям, изменить вид разрешенного использования земельных участков, на которых запланировано строительство «лицея».

В борьбе за лакомый кусок земли застройщики предприняли попытку убедить жителей села Орлиное в целесообразности своего проекта и собрали их на общее собрание. Но селяне на уступки не пошли и в ответ на давление написали обращение к депутатам заксобрания.

По итогам заседания члены комитета приняли решение перенаправить поступившие от жителей Байдарскй долины обращения в ДИЗО, Севприроднадзор, Департамент архитектуры и градостроительства, а также в адрес вице-губернатора Светланы Пироговой, курирующей правовое управление правительства города.

По мнению В.Горелова, такое действие сможет усилить позиции правого управления и ДИЗО в Арбитражном суде, а также позволит учесть точку зрения жителей Байдарской долины при разработке проекта нового генплана.