В прибылях только транспортники

По данным статистики, в Севастополе за восемь месяцев 2020 года стали меньше строить, торговать и посещать рестораны.

Крымстат представил отчет по социально-экономическому положению Севастополя за январь – август 2020 года. Показатели в жилищном строительстве за январь – август текущего года относительно того же периода прошлого года сократились наполовину.

В январе – августе услугами общественного транспорта воспользовались 25,6 млн пассажиров, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Автотранспортом было перевезено 258 тысяч тонн грузов, что на 12,7% больше, чем за тот же период 2019 года.

Оборот розничной торговли к соответствующему периоду предыдущего года снизился на 8%. На 19% относительно января – августа 2019 года снизился оборот предприятий общественного питания — ресторанов, кафе, баров, столовых а также организаций, осуществляющих поставку продуктов питания, и за отчетный период составил порядка 3 млрд рублей.

За восемь месяцев населению оказано услуг на 2,4 млрд рублей, что на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. Охотнее всего севастопольцы ремонтировали и строили жилье, пользовались парикмахерскими услугами, а также изготовлением и ремонтом мебели.

В августе цены на продукты питания и непродовольственные товары по сравнению с июлем выросли на 0,3%.