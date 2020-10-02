В Каче беда с канализацией

Прокуратура требует устранить нарушения закона при эксплуатации канализационной насосной станции в поселке Кача.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Росприроднадзора, Роспотребнадзора и ГУПС «Водоканал» провела проверку сведений, изложенных в СМИ, о сбросе сточных вод в районе поселка Кача.

Установлено, что в районе дома по адресу ул.Авиаторов, 33 располагается канализационная насосная станция, которая эксплуатируется водоканалом. Станция принимает сточные воды от объектов жилого фонда и городской инфраструктуры и перекачивает их для последующей очистки.

Насосная станция оборудована аварийным сбросом. Это накопительный бассейн с системой трубопроводов. В случае аварии сброс сточных вод осуществляется непосредственно на территорию пляжа поселка Кача.

Кроме этого, выявлены нарушения водоканалом правил технической эксплуатации насосной станции. Отсутствие надзора за состоянием и сохранностью сетей привело к появлению несанкционированных врезок в трубу аварийного сброса канализационной насосной станции и ее заглушению.

Природоохранной прокуратурой директору ГУПС «Водоканал» внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщила пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Очистные в Каче переданы на баланс водоканала в 2015 году. В 2019-м они были капитально отремонтированы.