У Севастополя новый губернатор

Церемония состоялась в Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота в присутствии членов правительства города, депутатов Законодательного собрания и глав муниципалитетов.

Среди почетных гостей — первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, начальник управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного Совета России Александр Харичев, глава Республики Крым Сергей Аксенов, представители политических партий, общественных организаций, руководители религиозных конфессий, ветераны, почетные граждане Севастополя, депутаты Госдумы.

Во время церемонии в зал торжественно внесли награды города-героя: орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», орден Октябрьской революции и орден Красного знамени.

— Вступая в должность губернатора Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека, гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей, — озвучил М.Развожаев текст губернаторской присяги.

После присяги нового губернатора поздравили почетные гости.

Досрочные выборы губернатора Севастополя проводили 13 сентября 2020 года из-за того, что избранный в сентябре 2017 года на этот пост Дмитрий Овсянников в июле 2019 года попросил Президента России освободить его от этой должности. Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя был назначен М.Развожаев.