Студента наградили за исследование виноделия

Учащийся второго курса магистратуры кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Крымского федуниверситета Леонид Карлов получил золотую медаль и специальный приз на ХVI Международном салоне изобретений и новых технологий «Новое время» за научное исследование в области винного туризма.

Молодой человек занимается разработкой «винной дороги» — туристическим маршрутом, объединяющим винодельни Крыма.

— «Винная дорога» будет включать не только сведения, что посетить, но и что попробовать, в чем изюминка каждого отдельного пункта. Сотрудничество ведется и с частными предпринимателями, например, винодельческим комплексом «Сатера», виноделом Олегом Репиным, владельцем одноименного бренда, — рассказал пресс-службе КФУ Л.Карлов.

По словам доктора экономических наук, профессора, заведующей кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности КФУ Светланы Цёхлы, исследование ее студента обладает высоким потенциалом, в частности своей практичностью. Проект позволит повысить качество предоставления услуг гостям полуострова и увеличить турпоток благодаря развитию винного туризма, сообщает пресс-служба вуза.