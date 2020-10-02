Расследуется смерть симферопольца, травмированного в драке

В рамках расследования уголовного дела по факту смерти жителя Симферополя установлена личность предполагаемого подозреваемого, сообщила старший помощник главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя.

Предварительно установлено, что в ночь на 20 сентября у кафе по улице Карла Маркса между нетрезвым 36-летним жителем Симферополя и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний ударил жителя Симферополя кулаком по лицу, тот упал на землю, ударившись затылком об бетон. От черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на следующий.

Следствие располагало информацией, что предполагаемый участник драки живет в Чеченской Республике. Его личность была установлена. Мужчина отдыхал в Крыму и через несколько дней после инцидента вернулся домой, не зная о трагических последствиях конфликта. В настоящее время он прибыл в Симферополь, в рамках следствия с его участием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

Также в ходе следствия будет дана оценка действиям работников медучреждения, куда пострадавший обращался за помощью, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.