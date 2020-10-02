Пытались попасть в Крым в обход пограничных пунктов

За одну неделю крымские пограничники дважды осуществили задержание нарушителей государственной границы, которые пытались проникнуть с территории Украины в обход пунктов пропуска.

Мужчина 1985 г.р., был выявлен тревожной группой при попытке обхода пункта пропуска «Армянск». У задержанного отсутствовали действительные документы на право въезда в Российскую Федерацию. Он представился пограничникам уроженцем Бахчисарайского района, пояснив, что в 2015 году выехал на территорию Украины для постоянного проживания, однако спустя пять лет решил вернуться в Россию.

Второй нарушитель границы задержан пограничниками при схожих обстоятельствах в районе пункта пропуска «Перекоп».

При проверке удалось установить, что мужчина 1991 г.р. скрывался на территории Украины от российского правосудия. Он заочно признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и приговорен к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

В настоящее время в отношении обоих нарушителей возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.