По программе «Земский учитель» выплатят 8 млн рублей

Такое распоряжение принято на заседании правительства Севастополя 1 октября. Распоряжением также предусмотрено проведение конкурсного отбора претендентов на получение единовременной компенсационной выплаты и создание конкурсной комиссии.

Принятие данного распоряжения позволит осуществить федеральную компенсационную выплату учителям по программе «Земский учитель», так как в сентябре 2020 года департаментом образования и науки были заключены восемь трехсторонних соглашений с педагогическими работниками.

Восемь учителей, которые приехали в Севастополь работать по программе «Земский учитель», уже приступили к работе в шести школах пригородной зоны — в школе №20 (поселок Андреевка), в школе №12 (Инкерман), в школах №33 и №30 (Балаклава), в школе №13 (поселок Кача) и в школе №47 (село Орлиное).