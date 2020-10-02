Можно кататься на велосипеде со смыслом

Более месяца в Севастополе действует веломаршрут «Античный», позволяющий за три часа объехать древние развалины и познакомиться с их историей.

Активисты общественной организации «Севпарки» разработали и обкатали новый маршрут по античным усадьбам хоры Херсонеса, расположенным в городе и его окрестностях.

— Мы предложили севастопольцам новую идею. На маршруте пока нет цивилизованных велосипедных дорожек, и веломаршрутом это назвать можно лишь условно. Но, тем не менее, путь проторен. Мы выстроили систему и определили маршрут на карте. Теперь каждый желающий может кататься на велосипеде не просто так, а со смыслом, — рассказывает руководитель общественной организации «Севпарки» Ольга Глухова.

Общественники не только теоретически оформили идею, но и сами проехали по новому маршруту. По их словам, не спеша его можно преодолеть за два-три часа.

Семь древних усадеб херсонесской хоры объединены в новый веломаршрут и расположены недалеко друг от друга. Маршрут протяженностью 19 км начинается в парке Победы и заканчивается в районе балки Бермана. Путь пролегает вдоль моря, через спальные районы, а некоторые удаленные участки проходят через лес. К каждой точке на маршруте в приложении дается описание, рассказывающее об истории места. Создатели творчески отнеслись к составлению текстов и для каждой усадьбы подобрали уникальные факты.

По пути велосипедистам встретятся три археологических парка: античная усадьба надела №9 недалеко от Динопарка, надел №26 — за остановкой общественного транспорта «Улица Колобова» и надел №25 — напротив храма на улице Тараса Шевченко. Там общественники проложили дорожки, установили скульптуры, разместили информационные таблички. Элементы дополненной реальности позволяют человеку, находясь в центре современного города, глубже погрузиться в жизнь Древнего Херсонеса.

С маршрутом можно ознакомиться и скачать на сайте sevparki.ru/velomarshrut/.