К Инженерной школе невозможно подойти

Дорога, ведущая к новой школе на Античном проспекте, — грунтовка без тротуаров. После дождя она превращается в непроходимую грязь. Это охранная территория античной дороги, проект ее благоустройства еще не разработан, а школа уже построена.

К депутату заксобрания Севастополя Андрею Куринову обратились жители проспекта Античный, рассказав, что и дети, и взрослые не могут нормально пройти в школу. Когда идет дождь, им в буквальном смысле приходится пробираться сквозь грязь.

«Пройти через проспект, поскольку он сейчас не благоустроен, очень тяжело, особенно в дождливую погоду, даже взрослому человеку, не говоря уже о детях. Поскольку проспект Античный — объект культурно-исторического наследия и проект его благоустройства находится в стадии разработки, необходимо принять хотя бы временные меры по обустройству дороги, согласованные с профильными департаментами правительства города», — считает А.Куринов.

Вопрос депутат вынес на заседание комитета по городскому хозяйству, на котором было принято решение провести выездное заседание непосредственно на месте, чтобы выработать оптимальные пути решения проблемы, пригласив представителей Севнаследия, горхоза и департамента транспорта.

Напомним, что с сентября 2020 года в одном из корпусов Инженерной школы на Античном проспекте временно базируется филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета.