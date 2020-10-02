Историки и литературоведы осмыслят Гражданскую войну

В Ялте и Севастополе 13-15 ноября запланирована научная конференция, посвященная 100-летию окончания Гражданской войны в Крыму, под названием «Человек, общество и власть в годы «Русской Смуты» 1917-20-х годов. Память, осмысление, примирение».

Организаторы мероприятия: российское историческое Общество, Центральный музей Тавриды при поддержке Фонда История Отечества.

На конференции обсудят такие темы, как революция и Гражданская война в самосознании современного российского общества; «Русская смута» 1917-20 годов; общественная мысль России и русского зарубежья о природе и следствиях тех лет; государственные институты, культура и личность перед лицом «великих потрясений» и, наконец, закончилась ли война между «красными» и «белыми».

Часть выступлений будет доступна в онлайн-формате.

Вероятно на эти даты запланировано открытие памятника Примирению, который ударно строят на берегу Карантинной бухты Севастополя.